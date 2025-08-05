В «Кристалле» стартовал новый сезон на обновлённом льду

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Новости Саратова
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Спортсмены ледового дворца «Кристалл» первыми опробовали модернизированную площадку после масштабного обновления инфраструктуры.

Что изменилось в ЛДС?

По инициативе губернатора Романа Бусаргина проведены:
— Замена холодильно-компрессорных установок
— Монтаж системы водоподготовки
— Ремонт тренировочных помещений для хоккеистов и фигуристов

«Новый лёд — это не просто комфорт, а возможность вывести подготовку спортсменов на профессиональный уровень», — отметили в Министерстве спорта области.

Подготовка к сезону в полном разгаре

  • Юные хоккеисты уже приступили к тренировкам
  • Молодёжная команда «Кристалл» начала предсезонные сборы
  • В ближайшие дни к занятиям вернутся фигуристы

Тренер Максим Бондаренко («Кристалл-2009»):
«С таким оснащением у нас есть все шансы показывать выдающиеся результаты. Будем работать, чтобы саратовский хоккей звучало громко!»

Скоро: новый тренажёрный зал

К концу августа в комплексе откроется современная силовая зона с новым оборудованием.