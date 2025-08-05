В «Кристалле» стартовал новый сезон на обновлённом льду

Спортсмены ледового дворца «Кристалл» первыми опробовали модернизированную площадку после масштабного обновления инфраструктуры.
Что изменилось в ЛДС?
По инициативе губернатора Романа Бусаргина проведены:
— Замена холодильно-компрессорных установок
— Монтаж системы водоподготовки
— Ремонт тренировочных помещений для хоккеистов и фигуристов
«Новый лёд — это не просто комфорт, а возможность вывести подготовку спортсменов на профессиональный уровень», — отметили в Министерстве спорта области.
Подготовка к сезону в полном разгаре
- Юные хоккеисты уже приступили к тренировкам
- Молодёжная команда «Кристалл» начала предсезонные сборы
- В ближайшие дни к занятиям вернутся фигуристы
Тренер Максим Бондаренко («Кристалл-2009»):
«С таким оснащением у нас есть все шансы показывать выдающиеся результаты. Будем работать, чтобы саратовский хоккей звучало громко!»
Скоро: новый тренажёрный зал
К концу августа в комплексе откроется современная силовая зона с новым оборудованием.