В «Кристалле» стартовал новый сезон на обновлённом льду

Спортсмены ледового дворца «Кристалл» первыми опробовали модернизированную площадку после масштабного обновления инфраструктуры.

Что изменилось в ЛДС?

По инициативе губернатора Романа Бусаргина проведены:

— Замена холодильно-компрессорных установок

— Монтаж системы водоподготовки

— Ремонт тренировочных помещений для хоккеистов и фигуристов

«Новый лёд — это не просто комфорт, а возможность вывести подготовку спортсменов на профессиональный уровень», — отметили в Министерстве спорта области.

Подготовка к сезону в полном разгаре

Юные хоккеисты уже приступили к тренировкам

уже приступили к тренировкам Молодёжная команда «Кристалл» начала предсезонные сборы

начала предсезонные сборы В ближайшие дни к занятиям вернутся фигуристы

Тренер Максим Бондаренко («Кристалл-2009»):

«С таким оснащением у нас есть все шансы показывать выдающиеся результаты. Будем работать, чтобы саратовский хоккей звучало громко!»

Скоро: новый тренажёрный зал

К концу августа в комплексе откроется современная силовая зона с новым оборудованием.