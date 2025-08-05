В посёлке Вихляйка возводят современный фельдшерско-акушерский пункт

В Новобурасском районе активно ведётся строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Возведение медицинского учреждения стало возможным благодаря инициативе Президента РФ Владимира Путина по модернизации первичного звена здравоохранения.

Особенности нового ФАПа

Одноэтажное здание, построенное по типовому проекту

Полное соответствие современным стандартам

Комфортные условия для пациентов и медперсонала

Медсестра и заведующая ФАПом Елена Храмова поделилась ожиданиями:

«Новый пункт — это долгожданное событие для всего посёлка. Сейчас помощь оказывают в старом помещении, а переезд в современное здание значительно улучшит качество обслуживания».

И.о. главного врача районной больницы Альфия Казанова отметила:

«В этом году в рамках нацпроекта начнётся строительство ещё одного ФАПа — в селе Кутьино. А программа модернизации, продлённая до 2030 года, позволит создать ещё больше современных медучреждений в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министерство здравоохранения области контролирует ход строительства и обеспечивает выполнение всех нормативов.

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