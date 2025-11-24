В Саратовской области планируют запустить собственое производство дождевальных машин

В Саратовской области планируется запуск высокотехнологичного производства дождевальных машин на основе отечественных комплектующих.

Проект реализуется компанией «Осанна» с инвестициями 200 млн рублей в период с 2022 по 2026 годы.

Как сообщил министр инвестиционной политики Александр Марченко, уже разработаны технические условия и создан опытный образец, проходящий полевые испытания. Для нового производства реконструированы цеха площадью более 1000 кв. м, построены новые корпуса на 700 кв. м и ведется проектирование цеха крупноузловой сборки.

Предприятие также модернизировало станки, приобретя оборудование для лазерной резки, гибки металлов и покраски. Компания имеет опыт в смежной сфере — разработке рыбозащитных устройств, которые используются в десятках регионов России.

Ольга Сергеева