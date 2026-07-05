Женщина и подросток пострадали при съезде авто с дороги под Саратовом

В Аркадакском районе Саратовской области 4 июля произошла авария с двумя пострадавшими.

Инцидент зафиксирован региональной Госавтоинспекцией.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось 4 июля в 16:15 на 17-м километре трассы «Аркадак – Алексеевка», неподалёку от села Ивановка. За рулём отечественной «Лады Гранты» находилась 59-летняя местная жительница. По версии полиции, женщина не справилась с управлением, в результате чего автомобиль покинул проезжую часть и съехал в кювет.

В результате удара водитель и её несовершеннолетний пассажир — 13-летний мальчик — получили травмы различной степени тяжести. Обоих оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливают точные причины и все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева