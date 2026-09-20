В Саратовской области начался заключительный день голосования на выборах в Госдуму

За два дня голосования по данным областной избирательной комиссии в выборах приняло участие 50,69% жителей области.

На территории области проходят выборы по 4 одномандатным округам и спискам в Государственную Думу, 35 одномандатным округам в Саратовскую городскую Думу, а также выборы в органы местного самоуправления. Голосование завершится в 20.00 по местному времени.

По информации ситуационного центра «Единой России», на избирательных участках работают наблюдатели от партии. Кроме того, за ходом голосования следят наблюдатели от общественной палаты области и других политических партий, принимающих участие в выборах.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.