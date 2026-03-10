В мае в Саратове пройдёт фестиваль любительских театров кукол

Регион встретит десятки детских и юношеских коллективов из разных уголков страны.

С 18 по 21 мая областной центр станет площадкой для IV Всероссийского фестиваля любительских театров кукол.

Как подчеркнула министр культуры области Наталия Щелканова, главная задача мероприятия — не выявление победителей, а создание настоящего праздника для участников. Фестиваль даст молодым артистам возможность продемонстрировать свои таланты, перенять опыт у коллег и получить новый творческий импульс.

Основные события развернутся на сцене академического театра кукол «Теремок». В программу войдут торжественные церемонии открытия и закрытия, конкурсные показы спектаклей, а также творческие лаборатории и мастер-классы.

Коллективы, желающие принять участие, могут подать заявки до 26 марта включительно. Документы направляются на электронный адрес theatrefest@yandex.ru. Более подробная информация о фестивале и условиях участия размещена на сайте Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой.

Ольга Сергеева