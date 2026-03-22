В мэрии рассказали, чем весной в Саратове занимаются сотрудники МУП «Водосток»

«Водосток» наращивает мощности: в 2026 году в Саратове примут более 5 км новых ливневых сетей.

Глава Саратова Игорь Молчанов оценил текущее состояние городской ливневой канализации в ходе визита на МУП «Водосток», которое специализируется на содержании этих объектов.

Несмотря на традиционные для мегаполиса трудности, связанные с паводками и ливнями, предприятие отчиталось о масштабных планах на текущий год.

Как сообщил мэр, в 2026 году в зону ответственности предприятия перейдет свыше 5 километров новых сетей, расположенных в разных районах города. Кроме того, в планах — строительство и капитальный ремонт ключевых объектов водоотведения. Параллельно с подготовкой документов на новых участках уже ведется прокладка ливневки в Кировском районе.

В мэрии также уточнили, что на этой неделе специалисты «Водостока» провели масштабную очистку действующих сетей. В порядок привели участки на улицах Политехнической, 2-й Садовой, Рахова, Заводской, Орджоникидзе, Огородной, Лучевой, Топольчанской, Южной, а также на Ново-Астраханском шоссе.

Напомним, что работа ливневок остается одной из самых чувствительных для горожан тем. Жители регулярно жалуются на то, что существующая инфраструктура не выдерживает обильных осадков, из-за чего центральные улицы традиционно превращаются в бурные потоки.

