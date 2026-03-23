В «Политклубе» обсудили число сокращаемых саратовских чиновников

В Саратовской области до сентября 2026 года планируют сократить 250 чиновников.

Штат региональных органов власти уменьшат на 10%: из 2 448 сотрудников освободят около 250 должностей. Увольнения пройдут в два этапа — к 1 мая и 1 сентября.

Тему обсудили в программе «Политический клуб» с Ильей Леонтьевым. Политолог Елена Герчикова отметила, что сокращения — часть федерального тренда, который задали еще шесть лет назад. Первый этап прошел в 2021 году, затем оптимизация затронула территориальные подразделения ведомств, а теперь дошла до регионов. Аналогичные процессы уже идут в Москве, Подмосковье, Воронеже и Астрахани.

Среди причин — избыточная численность аппарата, дублирование функций и активная цифровизация. Многие процессы переведены в электронный формат, что снижает потребность в большом количестве сотрудников. При этом, по словам эксперта, полностью заменить людей невозможно.

Сокращения проводят за счет незанятых вакансий, переименования должностей и перевода части сотрудников на гражданско-правовые договоры. Цель — не только уменьшить штат, но и сэкономить средства для повышения зарплат оставшимся работникам и привлечения молодых кадров. В регионе уже есть успешный опыт оптимизации: в прошлом году объединили два министерства.

Ольга Сергеева