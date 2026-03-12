В Саратове более тысячи вывесок на иностранном языке заменили на русскоязычные

В Саратове демонтировали более тысячи вывесок на иностранных языках.

С марта 2026 года в России вступил в силу федеральный закон, обязывающий предпринимателей оформлять все вывески, указатели и таблички исключительно на русском языке. В Саратове подготовка к нововведениям стартовала заблаговременно.

Как пояснил председатель городского комитета муниципального контроля Лев Юсупов, предупреждения о необходимости заменить навигацию бизнесменам начали направлять еще осенью 2024 года. Владельцам объектов давали достаточно времени, чтобы привести оформление в соответствие с нормами.

Результатом масштабной работы стала замена более чем тысячи табличек по всему областному центру. Наиболее показательный пример — проспект Столыпина. Сегодня практически все вывески на этой улице либо полностью русифицированы, либо содержат дублирующий текст на государственном языке.

Ольга Сергеева