В Саратовской области утвердили новую стоимость «квадрата» для расчета пособий на 3-й квартал

Министр строительства региона Михаил Бутылкин утвердил среднюю стоимость 1 квадратного метра на третий квартал 2026 года.

Региональный показатель вырос на 6% по сравнению с предыдущим периодом.

В Саратове норматив увеличился с 90 301 до 95 963 рублей, в Александровом Гае — с 24 607 до 26 150 рублей. Для новостроек показатель также установлен на уровне 95 963 рублей за кв. метр.

Данный норматив применяется при расчёте социальных выплат и предоставлении субсидий льготным категориям граждан на приобретение жилья. В Министерстве строительства отметили, что корректировка проведена для приведения размера господдержки в соответствие с экономической ситуацией. При этом установленный норматив остаётся ниже среднерыночных цен.

Ольга Сергеева