В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть за Родину жители Саратовской области

Так, в Вольском районе прошло прощание со старшим разведчиком-снайпером штурмовой роты, гвардии ефрейтором Дмитрием Игониным. Проводы состоялись на кладбище посёлка Сенной.

Также погиб уроженец Духовницкого района Евгений Лысов, о чем сообщил глава района Иван Лялин.

Домой не вернулись живыми бойцы из Балаковского района — Денис Бурлаков, родившийся 19 октября 1980 года, и Илья Горбачев, который родился 31 октября 1992 года. Их гибель была подтверждена местными властями.

Кроме того, в Краснокутском районе погиб боец Сергей Зевякин, о чем сообщили на странице районной администрации «ВКонтакте».

Специальная военная операция продолжается 5-й год. Общее число погибших на фронтах россиян не разглашается.

Ольга Сергеева