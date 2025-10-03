В Саратове разыскивают пропавшего 61-летнего мужчину

В Саратове организованы поисковые мероприятия по розыску 61-летнего Алексея Савина. Согласно информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Саратов», мужчина ушел из дома накануне и до настоящего времени не вернулся.

Особую обеспокоенность спасателей вызывает то, что пропавший плохо ориентируется в незнакомой местности. Приметы Савина: рост 168 см, седые волосы, серые глаза, обычное телосложение. На момент исчезновения был одет в синюю джинсовую куртку, черные штаны и черную обувь.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Савина, просят незамедлительно сообщить по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Алена Орешкина