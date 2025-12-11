В Саратове планируют продать руины «Дома Деникина» за рубль

В Саратове планируют продать за 1 рубль два памятника культурного наследия.

Это — «Дом Деникина» на Рабочей, 2 и «Дом Иванова» на Вавилова, 16. Оба здания находятся в центре города в руинированном состоянии.

Как сообщили на заседании городской думы, эти объекты включены в план приватизации. Мэрия намерена выставить их на торги и, как только будет принят соответствующий федеральный нормативный акт, признать аварийными, что позволит продать за символическую цену в 1 рубль.

По словам чиновников, здания требуют сложных и очень дорогих восстановительных работ.

Ольга Сергеева