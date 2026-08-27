В области выстроена комплексная поддержка участников СВО и их семей

В регионе выстроена двухуровневая система помощи ветеранам спецоперации и их близким.

Господдержка охватывает психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию, содействие в трудоустройстве, а также вовлечение в общественную, культурную и спортивную жизнь. Об этом на заседании правительства сообщил зампред Владимир Попов.

Межведомственная работа объединяет муниципальные группы, региональную комиссию, филиал фонда «Защитники Отечества», военкоматы, соцучреждения и общественные организации.

Психологическую помощь можно получить в 18 медучреждениях и по телефону доверия. Бесплатная медреабилитация доступна в центре «Волга» в Балаково и ещё в четырёх центрах. Для трудоустройства ветеранов разработан отдельный план, работают кадровые центры.

Особое внимание — образовательным возможностям: участникам СВО выделяется не менее 10% бюджетных мест в вузах, а с 2026/2027 учебного года они смогут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование.

Ветеранов привлекают к спорту и культуре: на 2026 год запланирован цикл мероприятий, включая адаптивные форматы. В спорткомплексе «Кристалл» работает центр по адаптивному спорту. Работа по индивидуальному сопровождению бойцов продолжается.

Ольга Сергеева