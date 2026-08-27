В августе индекс промышленного производства в Саратовской области вырос на 8,3%

Региональное правительство опубликовало свежие данные по индексу промышленного производства.

По итогам месяца показатель вырос на 8,3% — и это заметный скачок даже на фоне мартовского роста в 8,5%.

Основной драйвер — отрасль ремонта и монтажа машин и оборудования. Здесь прирост составил впечатляющие 35,8%. Производство машин и оборудования также показывает уверенный рост — на 30,9%.

Не отстают и смежные направления: производство готовых металлических изделий выросло на 14,7%, пищевых продуктов — на 3,1%, напитков — на 3,2%.

Промышленный сектор региона продолжает уверенное движение вверх, — заверили в областном правительстве.

Ольга Сергеева