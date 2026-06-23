В Саратовской области заказывают авто получившим травмы на производстве рабочим

Отделение СФР по Саратовской области объявило тендер на приобретение двух новых легковых автомобилей пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или получившим профессиональные заболевания.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте государственных закупок, максимальная стоимость контракта составляет 3,2 миллиона рублей. Выбор поставщика запланирован на ближайшее время. Поставка автомобилей и начало действия контракта намечены на 2026 год, а срок действия договора истекает 24 сентября 2026 года.

К закупке допускаются только новые серийные автомобили, которые ранее не использовались, не проходили восстановительный ремонт и не имели серьёзных повреждений. Год выпуска техники должен быть не старше 2026 года, при этом машины обязаны соответствовать всем последним модификациям конструкции и материалов.

Главным условием заказа является оснащение транспорта адаптированными органами управления. Автомобили оборудуют специальными устройствами, которые позволят управлять ими людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вызванными производственными травмами.

Ольга Сергеева