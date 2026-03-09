В Саратовской области выбрали 147 инициативных проектов для господдержки

В 2026 году в области реализуют 147 инициатив жителей: больше всего проектов — по водоснабжению.

В регионе подвели итоги конкурсного отбора проектов программы поддержки местных инициатив (ППМИ) на текущий год. Как сообщили в министерстве по делам территориальных образований, финансирование из областного бюджета получат 147 проектов, предложенных жителями.

Наибольшую активность при подаче заявок проявили несколько районов. Лидером стал Екатериновский район, где будет реализовано 8 инициатив. В Федоровском районе отобрано 7 проектов. Еще по 6 проектов воплотят в Краснопартизанском и Лысогорском районах.

Анализ заявок показал, что самой острой и востребованной темой остается качество водоснабжения. Ремонт и модернизация водопроводных сетей запланированы в 94 населенных пунктах. Так, в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района на обновление водопровода и установку резервуара направят 4 миллиона рублей.

Второе по популярности направление — благоустройство общественных пространств, поддержано 19 проектов. Среди крупных объектов — обустройство набережной в селе Узморье Энгельсского района (стоимость работ оценивается в 7 млн рублей) и благоустройство территории «Поворинского мемориала» в Балашове (4,6 млн рублей).

Напомним, программа поддержки местных инициатив действует в области с 2017 года. В 2025 году благодаря механизму ППМИ было реализовано 148 проектов на общую сумму 255 миллионов рублей. Важно отметить, что 42 миллиона из этой суммы составили средства жителей и местных предпринимателей, что говорит о высокой заинтересованности людей в изменениях.

Ольга Сергеева