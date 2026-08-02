В Саратовской области катер на Волге наехал на 5-летнюю девочку

Вечером 1 августа в акватории Волги на территории Марксовского района Саратовской области маломерное моторное судно под управлением судоводителя совершило наезд на 5-летнюю девочку. Ребёнок находился в воде.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Следователи Западного СУ на транспорте СКР инициировали процессуальную проверку по части 1.1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Место происшествия осмотрено, проводятся допросы очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.