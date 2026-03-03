Врачи спасли саратовца от облысения после покупки им лосьона на маркетплейсе

Житель областного центра едва не лишился волос из-за косметического продукта, заказанного на популярной онлайн-площадке.

Как сообщили в пресс-службе Саратовского медуниверситета, мужчина обратился к врачам с сильным зудом и интенсивным выпадением волос, которое спровоцировал приобретенный лосьон.

Обследование не выявило у пациента хронических заболеваний, однако анализ показал дефицит гемоглобина, ферритина и микроэлементов. Трихоскопия обнаружила пустые фолликулы и обломки волос.

Медики разработали индивидуальную программу лечения. В острой фазе применяли инъекции глюкокортикостероидов, что позволило остановить выпадение через четыре месяца. Затем подключили фототерапию, PRP и мезотерапию.

Спустя полгода комплексного лечения врачам удалось восстановить волосяной покров пациента. Угроза облысения миновала, состояние полностью нормализовано.

Ольга Сергеева