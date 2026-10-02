В саратовском поселке слесарю механосборочных работ готовы платить 150 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области опубликовал подборку актуальных вакансий.

Самое высокооплачиваемое предложение — в рабочем поселке Приволжский Энгельсского района: требуется слесарь механосборочных работ с зарплатой до 150 тысяч рублей.

В селе Балтай открыта вакансия старшего инженера-механика по выпуску и учету сельхозтехники. Доход — до 110 тысяч рублей. Также в Энгельсском районе требуется заточник: раскрой прутков стали для ковки или токарной обработки, заточка инструмента. Зарплата — до 100 тысяч рублей.

В Кадровом центре помогают найти работу по опыту и навыкам, информируют о поддержке и обучении. Отдельные категории жителей могут бесплатно обучиться по нацпроекту «Кадры» — заявки принимаются на портале «Работа России».

Вакансии и условия доступны на портале «Работа в России». Консультации — в кадровых центрах «Работа России» или по номеру 8 (800) 775-76-25.

Ольга Сергеева