В правительстве Саратовской области произошли кадровые изменения

С 7 октября обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области, курирующего социальный блок, возложены на Владимира Попова. В сферу его ответственности войдут вопросы образования, культуры, спорта и молодежной политики региона.

Назначение связано с необходимостью обеспечения непрерывной работы ключевых социальных направлений. Владимиру Попову предстоит координировать реализацию государственных программ и национальных проектов в образовательной, культурной и спортивной сферах.

Решение о кадровых изменениях принято в рамках оптимизации структуры регионального правительства. Новый зампред приступил к исполнению обязанностей с начала рабочей недели.

Алена Орешкина