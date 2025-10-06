В Саратове прошла выставка необычных домашних питомцев

В Саратове состоялась уникальная выставка-конкурс домашних животных «Зверьё моё», организованная Областным центром экологии, краеведения и туризма. Мероприятие собрало более 300 участников из 18 образовательных учреждений региона.

На выставке были представлены свыше 35 видов животных — от традиционных кошек и собак до экзотических палочников. Проект направлен на расширение знаний детей о содержании домашних питомцев и особенностях ухода за ними.

Гостей ждала насыщенная программа: образовательные активности, мастер-классы по изготовлению поделок из вторичного сырья, экскурсии в мини-зоопарк и выступления циркового коллектива. Все победители конкурса получили дипломы и памятные подарки.

Алена Орешкина