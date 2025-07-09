В Президентской академии состоялся торжественный вечер «Выпускник – 2025»

Состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС – один из самых долгожданных праздников выпускников в честь окончания учёбы. Выпускной вечер подарил ребятам массу живых и ярких эмоций.

В 2025 году выпускниками очной формы обучения стали 1172 студента по 19 направлениям подготовки и специальностям. Из них 283 получили дипломы с отличием.

На выпускном вечере были отмечены труды и заслуги студентов — отличников, активистов, выдающихся студентов в спортивной, общественной, научно-исследовательской и культурно-массовой жизни Института. Среди выпускников лауреаты премии «Студент года» Президентской академии и «Студент года» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, лауреаты и победители областного фестивалей «Саратовская студенческая весна» и всероссийского открытого фестиваля студенческого творчества филиалов РАНХиГС «А.Р.Т», победители Всероссийского акселератора социальных инициатив «RAISE», победители и призеры грантового конкурса «Росмолодёжь. Гранты», члены Молодежного Парламента Саратовской области и других общественных объединений, неоднократные победители международных и всероссийских научно-практических конференций.

Открыл торжественную церемонию вручения дипломов выпускникам директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев. В своей приветственной речи Виктор Леонидович подчеркнул важность сочетания профессионализма с гражданской ответственностью и патриотизмом: «Сегодня мало быть только высоким профессионалом, нужно быть гражданином, чувствовать себя ответственным за то, что происходит в стране и регионе, населенном пункте, в котором вы будете жить и работать. Страна и общество смотрит на вас с ожиданием того, что вы сделаете свой вклад в благосостояние России. Призываю вас активно участвовать во всех делах, которые направлены на повышение благополучия людей и нашего Отечества».

Слова поздравления выпускникам направил Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

Также с приветственным словом и напутствием для выпускников выступили Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, Федеральный инспектор по Саратовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Людмила Борисова, министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, председатель комитета молодежной политики Саратовкой области Ангелина Беловицкая, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной Думы Дмитрий Пьяных, первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов, заместитель начальника Саратовской таможни Валентина Морозова, заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Елена Сергеева, начальник юридического отдела Оксана Ляпина, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения Александра Рындина, заведующий кафедрой управления персоналом Наталья Моисеенко, декан факультета среднего профессионального образования Елена Такишина.

Церемония вручения дипломов была насыщена творческими номерами студенческих коллективов. Особые эмоции вызвало посвящённое выпускникам трогательное выступление преподавателей и сотрудников Института.

Завершилась церемония исполнением финальной песни выпускников и ответным словом ребят, в котором они выразили благодарность Институту за друзей, бесценный опыт, творчество, множество предоставленных возможностей, а самое главное — крепкую и любящую семью РАНХиГС.