В Пугачеве хотят построить перерабатывающий овощи комбинат за 2,4 миллиарда рублей

Завод по переработке овощей и фруктов за 2,4 млрд рублей возведут в Пугачёве.

Инвестиционный совет при губернаторе одобрил проект ООО «Натуральные продукты». Компания с 2022 года работает на рынке, уже имеет завод в Саратове мощностью 4 тыс. тонн сырья в год и поставляет продукцию в «Магнит», «Ленту», «Светофор».

Новый комплекс расширит ассортимент и увеличит объёмы. Проект рассчитан на 2026–2034 годы, реализация пройдёт в четыре этапа. Как сообщил министр инвестполитики Александр Марченко, мощность будущего комбината достигнет 30 тыс. тонн готовой продукции в год.

Ольга Сергеева