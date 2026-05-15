В Саратовской области выросло производство кондитерских изделий

В первом квартале 2026 года предприятия регионального пищепрома выпустили 8,95 тыс. тонн кондитерских изделий — 111,9% к уровню прошлого года.

Наибольший рост показали вафли (+87,4%), кексы (+75,4%), шоколад и продукты с какао (+36,3%). Также увеличился выпуск мармелада (+11,3%), печенья, пряников, тортов и пирожных длительного хранения (более чем на 10%), кондитерских сахаристых изделий (+7%).

Как рассказала замминистра сельского хозяйства Наталья Мариевская, в регионе работают 15 крупных и средних предприятий и цехов. Суммарная мощность — 80,2 тыс. тонн в год. Среди лидеров — фабрика «Покровск», Саратовская кондитерская фабрика, «Замок любви», Пивкомбинат «Балаковский» и другие. Их продукция поставляется в регионы России и на экспорт.

Ольга Сергеева