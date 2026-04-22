В центре Саратова 69-летняя пенсионерка погибла при падении с высоты

Днём 22 апреля в областном центре произошла ещё одна трагедия, связанная с падением с высоты.
По информации издания «СарИнформа», 69-летняя женщина погибла, упав с третьего этажа пятиэтажного дома на улице Емлютина неподалёку от Рабочей.
От полученных при падении тяжёлых травм пострадавшая скончалась — прибывшие на место медики скорой помощи смогли только констатировать смерть.
Обстоятельства и причины произошедшего пока не выясняются.
Напомним, что сегодня ночью в Саратове уже случилась похожая трагедия: на улице Керамической мужчина выпал из окна и разбился насмерть.
Ольга Сергеева