В региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» обратилось более 9,3 тысячи человек

1 июня 2026 года исполнилось три года с того дня, как филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества» открылись во всех регионах России.

За это время фонд создал и продолжает развивать систему помощи ветеранам специальной военной операции и их близким.

С начала работы в саратовский филиал обратились более 9,3 тысяч человек. Социальные координаторы приняли в работу порядка 10,7 тысяч обращений — 90% из них уже решены. Около 1000 человек обратились за содействием в получении удостоверения ветерана боевых действий, более 1700 – за получением мер социальной поддержки, почти 3000 человек нуждались в юридической помощи.

При содействии филиала фонда 36 ветеранам СВО, получившим инвалидность, была проведена адаптация жилых помещений, 87 получили средства технической реабилитации (тренажеры, кресла-коляски, аппараты для слабовидящих), 19 комплектов адаптивной одежды,еще 4 ветеранам были переданы автомобили с ручным управлением.

«Три года назад по всей стране, в том числе и в Саратовской области, начали свою работу филиалы фонда «Защитники Отечества». Вопросы, с которыми обращаются, разные. Стараемся найти максимальное решение по каждому из них.

Отдельно хочу подчеркнуть: без поддержки Правительства Саратовской области, общественных организаций, которые работают с нами в единой связке, достичь таких результатов было бы невозможно», – отметил руководитель филиал фонда Денис Белоусов.