В Саратове рейд по такси выявил нарушения у трети водителей

Министерство транспорта региона совместно с ГИБДД и участковой службой провело очередной рейд по соблюдению законодательства в сфере пассажирских перевозок.

В региональном реестре на сегодня зарегистрированы 2098 перевозчиков и 13 394 автомобиля такси.

Инспекторы проверили 15 водителей. У 4-х выявили административные правонарушения: отсутствие обязательной цветографической схемы, опознавательного фонаря на крыше и разрешения на предпринимательскую деятельность. Все нарушители привлечены к ответственности.

Министерство напоминает: для работы в такси необходимо получить разрешение. Подать заявление можно через «Госуслуги», лично в министерстве транспорта области или в МФЦ. Услуга предоставляется бесплатно.

Ольга Сергеева