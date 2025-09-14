В Саратовской области завершилось трехдневное голосование в заксобрание

На довыборах в Саратовскую областную Думу и органы местного самоуправления работали 938 наблюдателей.

Голосование проходило с 12 по 14 сентября на территории трёх одномандатных округов, включая Заводской и Ленинский в Саратове, а также Ершовский, объединяющий несколько районов области.

В 20:00 14 сентября участки закрылись, и избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов. В списках для голосования было включено более 180 тысяч избирателей.

Наблюдатели от кандидатов, политических партий и Общественной палаты контролировали ход избирательного процесса.

