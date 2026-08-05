Во время спецоперации погиб боец Владимир Маймуков из Энгельсского района

В ходе специальной военной операции погиб житель Энгельсского района Саратовской области Владимир Маймуков.

Официальное сообщение о гибели бойца появилось 4 августа на сайте районной администрации.

Власти не раскрыли подробности биографии военного, его возраст и обстоятельства гибели. В сообщении не уточняется, когда именно Владимир Маймуков погиб при выполнении боевых задач.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования родным и близким погибшего. Семье окажут необходимую поддержку в соответствии с действующим законодательством.

Ольга Сергеева