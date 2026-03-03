В Саратове студента вуза оштрафовали за неуспеваемость

Целевика-неудачника из саратовского медуниверситета заставили платить через арест счетов.

Бывший студент Саратовского медуниверситета лишился денег и права выезда за границу из-за собственной неуспеваемости. История началась с отчисления: молодой человек учился по целевому направлению, но был отчислен, не справившись с программой.

По условиям договора, он должен был три года отработать педиатром в районной больнице. Несостоявшийся врач задолжал вузу 104 тысячи рублей штрафа, но платить не спешил. Даже судебное решение не заставило его раскошелиться — пришлось подключать приставов.

Те арестовали счета должника и закрыли ему выезд за границу. Получив уведомление, саратовец внес 50 тысяч, остальное списали принудительно. Примечательно, что к тому моменту горе-студент уже восстановился в университете, но это не освободило его от финансовых обязательств.

Ольга Сергеева