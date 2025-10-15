В Саратове 19 октября пройдет масштабный марафон

19 октября на Набережной Космонавтов в Саратове состоится большой спортивный праздник — Саратовский марафон. Мероприятие продлится с 8:00 до 17:00 и соберет любителей бега со всего региона.

Участникам предложат на выбор пять дистанций: детский забег на 400 метров, а также взрослые трассы на 3 км, 10 км, полумарафон (21,097 км) и полную марафонскую дистанцию (42,195 км). Организаторы отмечают, что мероприятие станет отличной возможностью для новых знакомств, получения незабываемых впечатлений и мотивации для дальнейших спортивных достижений.

Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта области.

Алена Орешкина