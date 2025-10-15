В саратовском аэропорту «Гагарин» выявили нарушения у 9 таксистов

В аэропорту «Гагарин» Саратова прошел совместный рейд сотрудников областного министерства транспорта, прокуратуры и ГИБДД. В ходе проверки 19 транспортных средств были выявлены нарушения у 9 таксистов, осуществлявших перевозки.

Основные нарушения касались осуществления нелегальной предпринимательской деятельности и незаконного нанесения цветографических схем такси. Как отметили в минтрансе, оформление разрешения на такси сейчас происходит бесплатно через портал «Госуслуги», однако многие перевозчики забывают о необходимости специальной страховки ОСГОП.

В настоящее время в региональном реестре такси зарегистрировано 10 525 автомобилей, из которых 1 443 имеют право на осуществление таксомоторных перевозок. Регулярные проверки продолжаются для обеспечения безопасности пассажиров.

Алена Орешкина