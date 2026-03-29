Власти Саратовской области объявили об увеличении зарплат учителей на 4% с 1 октября

Зарплаты саратовских педагогов вырастут с 1 октября 2026 года.

Региональное министерство образования официально объявило о грядущем повышении доходов учителей. В рамках действующей программы поддержки педагогического сообщества в 2026 году запланирован новый этап планового увеличения базовых ставок.

С 1 октября следующего года оклады работников образовательной сферы будут проиндексированы на 4%. Как поясняют в ведомстве, это решение призвано последовательно улучшать финансовые условия труда преподавателей и повышать престиж профессии в обществе.

Ключевой нюанс: перерасчет затронет всех без исключения сотрудников, задействованных в системе образования. Индексация будет проведена в автоматическом режиме — педагогам не придется писать заявления или собирать дополнительные документы. Все произойдет без лишней бюрократии.

Ольга Сергеева