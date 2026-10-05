В Саратове автомобиль провалился в яму на дороге

Легковушка угодила в коммунальную яму: водитель не заметил ограждений.

На проспекте Строителей в Саратове автомобиль «четвёртой» модели провалился в коммунальную яму. Информация об инциденте появилась 4 октября в сообществе «Солнечный Саратов» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, водитель не увидел ограждений — предположительно, они были без светоотражающих элементов — и влетел в провал. В результате машина буквально воткнулась «носом» в яму.

«Почему на таком участке не поставили нужные, заметные в темноте заграждения?» — задал риторический вопрос автор сообщения.

Ольга Сергеева