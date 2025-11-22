В Саратовской области высадили сосновые и дубовые леса в ноябре

В Саратовской области подвели итоги лесопосадочной кампании.

Осенью 2024 года в Саратовской области было высажено 1,8 тысячи гектаров новых лесов. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, общий объем лесовосстановительных работ за год, включая весенний сезон, составил 4 тысячи гектаров.

Наиболее масштабные посадки прошли в Вольском, Лысогорском, Ровенском и других районах. Преимущественно высаживали сосны, дубы и белые акации.

Практически весь посадочный материал был выращен в 12 местных лесопитомниках, общая площадь которых составляет 126 гектаров. В этом году в них произведено 11 миллионов сеянцев.

Ольга Сергеева