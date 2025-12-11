Жители Саратовской области теперь смогут сделать трансплантацию почки бесплатно

С 2026 года дорогостоящие операции по трансплантации почки в Саратовской области будут проводиться за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Теперь пациенты смогут получать эту высокотехнологичную помощь бесплатно.

По данным регионального минздрава, на 1 декабря 2025 года в листе ожидания на пересадку органов находились 64 пациента. В текущем году в области уже проведено 9 таких операций.

Стоимость одной процедуры составляет 1,26 млн рублей. Как подчеркнул руководитель ТФОМС, трансплантация почки включена в программу ОМС впервые.

