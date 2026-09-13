В Саратове дали старт Всероссийскому проекту «С Валенками по России»

12 сентября в Саратове стартовал Всероссийский этнокультурный проект «С Валенками по России».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Участники прониклись духом русской традиционной культуры: событие подарило им возможность прикоснуться к красоте и глубине многовековых национальных традиций.

Мероприятие состоялось на площади перед зданием Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой.

В церемонии открытия проекта приняла участие министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Она сердечно поприветствовала участников и гостей, подчеркнув, что «Валенки – это Россия, тепло и уют, Лидия Русланова, победа!» и пожелала всем творческого взаимодействия, атмосферы дружбы и хорошего настроения.

К поздравлениям министра присоединился Валерий Зимин, директор Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Работали зоны мастерклассов и площадки декоративно-прикладного искусства, а вечером состоялась насыщенная программа с участием творческих коллективов.

В рамках Всероссийского проекта «С Валенками по России» состоялся юбилейный XXV областной смотрконкурс исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнёшь!». В нем выступили 32 творческих коллектива из 30 районов области. Зрители стали свидетелями живого и трепетного разговора поколений – разговора на языке народной песни, который не стареет и звучит так же искренне, как столетия назад.

В фольклорной зоне зрители увидели номера детских творческих коллективов и театральное представление от театра «Петрушкин балаганчик».

Яркие, незабываемые эмоции своими забавными прибаутками, присказками, загадками и пословицами дарили присутствующим скоморохи театра-студии «Детский человек» Центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. Они не оставили никого равнодушными, не позволив скучать на празднике. А «Народный коллектив» театр кукольных миниатюр» Лик» Центра народного творчества «Дружба» Энгельсского района приготовил для зрителей кукольную игровую программу «Петрушка и компания!», а также мастер-класс кукловождения планшетных и перчаточных кукол.

На выставке-ярмарке мастеров декоративноприкладного искусства и ремесленников гости познакомились с работами художественной мастерской и увидели уникальные изделия ручной работы. Большой интерес вызвали мастер-классы, где все желающие учились вязать, изготавливать народную куклу, создавать глиняную игрушку, а также делать изделия из традиционной соломы.

В «Этнокинозале» под открытым небом гости посмотрели фильмы о русской культуре, увидели дефиле народных костюмов, приняли участие в викторинах на знание традиций и присоединились к тематическому флешмобу.

Материалы, транслировавшиеся на экране, были предоставлены ГРДНТ имени В.Д. Поленова в рамках информационно-просветительского проекта «От чистого истока».

Особого внимания заслужила областная выставкаконкурс муниципальных районов Саратовской области «Узоры родного края». Экспозиция представила уникальное декорирование валенок: каждый район продемонстрировал свой вариант этой традиционной обуви. Это наглядно подчеркнуло культурное разнообразие этносов региона.

Здесь же можно было принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий, отсканировав QRкод прямо в палатке, и отдать свой голос за понравившиеся работы.

Завершилась программа концертом «Эх, валенки, да не подшиты, стареньки!». На сцене выступили лучшие творческие коллективы Саратовской области.

Мероприятие получилось ярким и запоминающимся, оставив у гостей тёплые впечатления и желание ближе познакомиться с русским народным наследием.

Информационный партнер проекта «С Валенками по России»: Издательский дом «Волга-медиа».