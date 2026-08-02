В Саратове девушка потеряла 61 тысячу рублей при аренде жилья в Таиланде

24-летняя жительница Саратова обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенников при аренде жилья в Таиланде. В одном из мессенджеров она нашла объявление о сдаче апартаментов и связалась с «владельцем», договорившись об аренде на время отпуска. После перевода 61 тысячи рублей на указанный банковский счёт, продавец перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает, что низкие цены на аренду жилья — один из главных признаков мошеннической схемы. Перед переводом предоплаты стоит проверять подлинность профилей и избегать недавно созданных аккаунтов с минимумом информации.

За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников также стали жители Кировского и Заводского районов Саратова. Полиция призывает не переводить деньги незнакомцам до полной проверки информации.