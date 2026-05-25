В Саратове до конца 2006 года планируется создание 5000 дополнительных школьных мест

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин анонсировал масштабную программу расширения школьной инфраструктуры в Саратове.

До конца 2026 года в областном центре планируется создать 5 000 дополнительных учебных мест. Цель инициативы — устранить нехватку мест и перевести школы на односменное обучение.

Озвучены конкретные шаги и сроки реализации.

Пристройки к существующим школам (всего — 1 850 мест):

к сентябрю 2026 года:

школа № 52 — 350 мест;

школа № 63 — 400 мест;

школа № 100 — 400 мест;

к декабрю 2026 года:

школа № 94 — 350 мест;

школа № 23 — 350 мест.

Строительство новых школ с современной инфраструктурой (бассейны и открытые спортивные стадионы):

школа на 1 500 мест в микрорайоне Солнечный‑2 — открытие к сентябрю 2026 года;

школа на 1 100 мест в Ленинском районе — открытие к январю 2027 года.

Школа в Кировском районе — 550 мест, сдача к сентябрю 2026 года в рамках программы комплексного развития территории.

Реализация этих проектов позволит существенно сократить число школ, работающих в две смены, и улучшить условия обучения для тысяч саратовских школьников. Новые учреждения будут оснащены по современным стандартам, что создаст комфортную и развивающую среду для учеников.

Программа призвана не только решить текущую проблему нехватки мест, но и заложить основу для устойчивого развития образовательной системы города на годы вперёд.

Ольга Сергеева