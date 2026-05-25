В Саратове при падении с высоты пострадала 17-летняя девушка

Несовершеннолетняя упала с балкона.
В Саратове произошёл несчастный случай: 17‑летняя девушка упала с балкона многоквартирного дома. Инцидент случился в минувшую субботу, 23 мая, сообщает «СарИнформ» со ссылкой на информированный источник.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в одну из саратовских больниц. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили факт госпитализации и заверили, что врачи оказывают девушке всю необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ольга Сергеева