В Саратове при падении с высоты пострадала 17-летняя девушка

Несовершеннолетняя упала с балкона.

В Саратове произошёл несчастный случай: 17‑летняя девушка упала с балкона многоквартирного дома. Инцидент случился в минувшую субботу, 23 мая, сообщает «СарИнформ» со ссылкой на информированный источник.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в одну из саратовских больниц. В региональном министерстве здравоохранения подтвердили факт госпитализации и заверили, что врачи оказывают девушке всю необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева