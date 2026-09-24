Власти Саратовской области расширят запрет на работу мигрантов по патентам

В Саратовской области с 2027 года ограничат работу иностранцев с патентами в ряде важных отраслей.

Власти региона подготовили проект, согласно которому иностранным гражданам, работающим по патентам, ограничат доступ к новым отраслям экономики. Под запрет попадут сферы снабжения электричеством, газом, паром, кондиционирования, а также водоснабжение, водоотведение и грузовые автоперевозки.

При этом продолжит действовать текущий перечень ограничений. Сейчас патентникам запрещено работать в общественном транспорте, такси, курьерской доставке, общепите, образовании, медицине, социальной сфере и государственном управлении.

Всех местных работодателей обяжут привести штатную численность персонала в полное соответствие с обновлёнными нормами до наступления 2027 года.

По заявлению властей, мера сбалансирует трудовые ресурсы и поможет в трудоустройстве граждан РФ, не создавая при этом дополнительных финансовых расходов для бизнеса.

Ольга Сергеева