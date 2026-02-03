В Саратове и нескольких районах у учащихся школ отменили занятия

В Саратове и ряде районов снова отменяют занятия в школах из-за морозов.

Завтра, 4 февраля, ученики останутся дома.

По решению мэрии, в Саратове отдыхают учащиеся 1–6 классов общеобразовательных и дополнительных учреждений. Педагоги продолжают работу в обычном режиме. Ученикам будут выданы задания для самостоятельной подготовки. Для детей, которых родители не смогут оставить дома, организуют индивидуальные или групповые занятия в школах.

К аналогичным мерам на завтра присоединились администрации Энгельсского, Ртищевского, Романовского, Татищевского, Питерского и Ершовского районов.

Напомним, что школьники уже не учились в понедельник из-за аномально низких температур.

