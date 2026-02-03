В Саратовской области в 2025 году заложили 401,5 га новых садов и плодопитомников

Саратовская область наращивает площади интенсивных садов и плодовых питомников.

По итогам 2025 года в регионе заложили более 400 гектаров новых многолетних насаждений, включая 364 гектара современных интенсивных садов и 161 гектар питомников. В текущем году запланирована закладка как минимум ещё 300 гектаров.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев, общая площадь плодовых насаждений составляет 9,8 тысячи гектаров, из них 6,8 тысячи гектаров уже дают урожай. Основными садоводческими территориями являются Ртищевский, Хвалынский, Петровский, Вольский и Энгельсский районы. В этой сфере работает более 50 специализированных хозяйств.

Важную роль играет господдержка: в прошлом году аграриям компенсировали 443,5 млн рублей затрат. Развитие собственной базы позволило региону полностью обеспечить себя посадочным материалом, а урожай плодовой продукции в 2025 году вырос до 87,2 тысячи тонн.

Ольга Сергеева