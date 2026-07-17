В Саратове ищут программистов на зарплату до 275 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области представил вакансии в промышленности.

В регионе открыт ряд высокооплачиваемых позиций. В Саратове требуется инженер-программист встраиваемых систем с зарплатой до 275 тыс. рублей. Также ищут руководителя группы модернизации (до 195 тыс.) и бетонщика (142–164 тыс.).

В Энгельсе предлагают до 250 тыс. рублей старшему слесарю-электронику. Балаковский металлургический завод приглашает мастера строительно-монтажных работ (150–250 тыс.), инженера ИВС (160–220 тыс.) и оператора станков с ЧПУ (70–200 тыс.).

Полный список вакансий доступен на портале «Работа России»: trudvsem.ru.

Ольга Сергеева