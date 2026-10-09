В Саратове ищут свидетелей смертельного наезда на пешехода на Вольском тракте

Главное следственное управление областного ГУ МВД России просит откликнуться свидетелей смертельной аварии, произошедшей 22 мая в Гагаринском районе Саратова.

По данным полиции, около 6:00 автомобиль Lada Granta под управлением 28-летнего водителя двигался по Вольскому тракту со стороны Сокурского тракта в направлении дороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. У дома № 14/1 на Вольском тракте машина сбила 40-летнего мужчину, переходившего дорогу.

Пострадавшего пешехода госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах аварии, просят сообщить её по телефону 99-49-66 или обратиться в кабинет № 807 по адресу: Чернышевского, 88.