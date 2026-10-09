В Саратове почтили память утонувших в 2003 году пожарных

Сегодня в Саратове сотрудники МЧС почтили память коллег, погибших в автокатастрофе 23 года назад. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Трагедия произошла 9 октября 2003 года. Пожарная автоцистерна, следовавшая на вызов, попала в ДТП — машина пробила ограждение моста и упала в Волгу с высоты 14 метров.

В результате аварии погибли двое пожарных — Алексей Бобков и Сергей Пронь.

Спустя 23 года сослуживцы продолжают чтить память погибших. По традиции сотрудники МЧС приехали к месту трагедии и возложили цветы на воду.