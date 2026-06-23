В День памяти и скорби в Саратове из свечей выложили изображение воина-водителя

22 июня в парке Победы в Саратове прошла памятная акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

В рамках этого мероприятия активисты и волонтеры выложили из 15 тысяч свечей изображение знаменитой регулировщицы Марии Лиманской, символизирующее вклад саратовцев в победу.

Организаторами акции выступили партия «Единая Россия», «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Победы». В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая представителей различных общественных движений и местных жителей. Изображение воина-водителя было выбрано не случайно, так как Саратов стал ключевым центром снабжения Сталинградского фронта, и многие водители, рискуя жизнью, доставляли на фронт боеприпасы и продовольствие.

Мероприятие началось с шествия, после чего состоялся митинг памяти, посвященный павшим героям. Участники зажгли свечи, которые сложились в величественный образ, напоминая о мужестве и самоотверженности людей, внесших неоценимый вклад в общую Победу.

Акция «Огненные картины войны» стала важным событием для жителей Саратова, объединяя их в памяти о героическом прошлом и подчеркивая значимость единства и верности подвигу предков.

Ольга Сергеева