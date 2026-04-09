В Саратове из горящей пятиэтажки пожарные спасли 18 человек

Ночной пожар в пятиэтажке Саратова: эвакуированы 18 человек, включая детей.

Поздним вечером 7 апреля в Заводском районе Саратова произошёл пожар в многоквартирном доме. Сообщение о возгорании в пятиэтажке на улице Пензенской, 4 поступило диспетчеру в 23:44, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте работали четыре пожарных расчёта. Оказалось, что в квартире на первом этаже горели вещи на площади 10 квадратных метров. Спасатели провели эвакуацию жильцов с верхних этажей — из здания вывели 18 человек, в том числе двоих детей.

Пострадавших нет. Причину пожара устанавливает дознаватель.

Ольга Сергеева