В Саратове изменится стоимость проезда в десяти маршрутках

На следующей неделе в Саратове произойдет изменение тарифов на десяти автобусных маршрутах, работающих по нерегулируемым ценам. На восьми направлениях стоимость проезда увеличится, а на двух — снизится.

С 9 октября подорожает проезд в маршрутах № 56 и № 72 (с 46 до 48 рублей), № 25 (с 42 до 45 рублей). При этом на маршрутах № 35 и № 89 перевозчик ИП Данилов А.В. снизит цены с 43 до 34 рублей и с 44 до 35 рублей соответственно.

С 10 октября повышение тарифов затронет маршруты № 8А, № 21, № 48, № 42 и № 93. Изменения связаны с решениями частных перевозчиков, которые самостоятельно устанавливают стоимость проезда на этих направлениях.

Алена Орешкина